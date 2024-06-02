MotoGP'de sezonun 7. yarışını Francesco Bagnaia kazandı

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda 2024 sezonunun 7. etabı İtalya Grand Prix'sini, Ducati Lenovo takımının İtalyan pilotu Francesco Bagnaia kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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MotoGP'de sezonun 7. yarışını Francesco Bagnaia kazandı
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02 Haziran 2024 16:56
MotoGP Dünya Şampiyonası'nda 2024 sezonunun 7. etabı İtalya Grand Prix'sini, Ducati Lenovo takımının İtalyan pilotu Francesco Bagnaia ilk sırada bitirdi.

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 7. mücadelesi, İtalya'nın Floransa kentindeki 5,2 kilometrelik Mugello Pisti'nde 23 tur üzerinden yapıldı.

Son iki yılın şampiyonu Bagnaia, 40 dakika 51.385 saniyelik derecesiyle rakiplerini geride bırakarak bu sezon 4. etap galibiyetini elde etti.

Ducati Lenovo'dan İtalyan Enea Bastianini, Bagnaia'nın 0.799 saniye gerisinde ikinci, Prima Pramac'tan İspanyol Jorge Martin ise liderin 0.924 saniye arkasında üçüncü sırayı aldı.

Sezonun 8. yarışı, 30 Haziran'da Hollanda'da düzenlenecek.

Pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

1. Jorge Martin (İspanya): 171 puan

2. Francesco Bagnaia (İtalya): 153

3. Marc Marquez (İspanya): 136

4. Enea Bastianini (İtalya): 114

5. Pedro Acosta (İspanya): 101

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