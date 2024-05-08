PSG'de Enrique sorusuna tepki!

PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi, Borussia Dortmund maçının ardından teknik direktör Luis Enrique'nin geleceğine yönelik soruya tepki gösterdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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PSG'de Enrique sorusuna tepki!
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08 Mayıs 2024 01:31
PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi, Borussia Dortmund'a elendikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Takımıyla gurur duyduğunu söyleyen Al-Khelaifi, teknik direktör Luis Enrique için gelen soruya tepki gösterdi.

Nasser Al-Khelaifi, Dortmund yenilgisinin ardından Enrique'nin geleceğine yönelik soruya, "Bu soru nedir? Dürüstçe soruyorum, futboldan anlıyor musunuz?" şeklinde tepki gösterdi.

PSG, 54 yaşındaki Enrique ile sezon başında 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.

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