PSG'de Enrique sorusuna tepki!

PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi, Borussia Dortmund'a elendikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
Takımıyla gurur duyduğunu söyleyen Al-Khelaifi, teknik direktör Luis Enrique için gelen soruya tepki gösterdi.
Nasser Al-Khelaifi, Dortmund yenilgisinin ardından Enrique'nin geleceğine yönelik soruya, "Bu soru nedir? Dürüstçe soruyorum, futboldan anlıyor musunuz?" şeklinde tepki gösterdi.
PSG, 54 yaşındaki Enrique ile sezon başında 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Takımıyla gurur duyduğunu söyleyen Al-Khelaifi, teknik direktör Luis Enrique için gelen soruya tepki gösterdi.
Nasser Al-Khelaifi, Dortmund yenilgisinin ardından Enrique'nin geleceğine yönelik soruya, "Bu soru nedir? Dürüstçe soruyorum, futboldan anlıyor musunuz?" şeklinde tepki gösterdi.
PSG, 54 yaşındaki Enrique ile sezon başında 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.
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