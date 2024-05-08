Nasser Al-Khelaifi: 'Top içeri girmek istemedi'

Paris Saint-Germain Başkanı Nasser Al-Khelaifi, Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'a elendikleri karşılaşmanın ardından konuştu.



Nasser Al Khelaifi, "Sonuçtan dolayı büyük hayal kırıklığına uğradık. Üzgünüz, daha iyisini hak etmiştik. dört kez direği geçemedik, ilk maçta da iki kezdi. Top içeri girmek istemedi." dedi.



Açıklamalarına devam eden Fransız ekibinin başkanı, "Futbolcular ve teknik direktör her şeyini verdi. Dortmund'u tebrik ederim ama biz de daha iyisini hak etmiştik. Finale çıkacağımızı düşünüyorduk. Bizim için ve taraftarlar için hayal kırıklığı oldu." sözlerini sarf etti.



Al Khelaifi, "Avrupa'nın en genç ekibi olan takımımla gurur duyuyorum. Gelecek için bir şeyler inşa ediyoruz, hedefimiz sürdürmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.





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