Fenerbahçeli futbolculardan maç sonu olay paylaşım

Fenerbahçe'nin deplasmanda kazandığı Galatasaray maçı sonrasında Mert Hakan Yandaş, Efekan Karayazı ve Furkan Akyüz olay bir paylaşımda bulundu.

Haber; Sporx.com
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Fenerbahçeli futbolculardan maç sonu olay paylaşım
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19 Mayıs 2024 23:29
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Galatasaray'ı mağlup eden Fenerbahçe'de maç sonrası oyunculardan flaş bir paylaşım geldi.

Fenerbahçeli futbolcular Mert Hakan Yandaş, Efekan Karayazı ve Furkan Akyüz maç sonrası bir paylaşım yaptı.

Soyunma odasında fotoğraf çektiren 3 futbolcu, taktik tahtasına "Kollanarak değil, alın teriyle. İttifak 0-1 Fenerbahçe" yazdı ve fotoğraf çektirdi.

İşte oyuncuların paylaşımı: 



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