Çağlar Söyüncü'den üst üste ikinci gol

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Çağlar Söyüncü çıktığı son 2 karşılaşmada 2 gol kaydetti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Çağlar Söyüncü'den üst üste ikinci gol
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19 Mayıs 2024 22:53
Fenerbahçe'nin milli stoperi Çağlar Söyüncü, Galatasaray'a karşı takımını öne geçiren gole imza attı.

Müsabakanın 71. dakikasında ağları sarsan Çağlar, Fenerbahçe formasıyla çıktığı ilk Galatasaray derbisinde gol sevinci yaşadı.

Ligde geçtiğimiz hafta Kayserispor filelerini de sarsan Çağlar, üst üste 2 maçta da gol atma başarısı gösterdi.

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