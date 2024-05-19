Çağlar Söyüncü'den üst üste ikinci gol

Fenerbahçe'nin milli stoperi Çağlar Söyüncü, Galatasaray'a karşı takımını öne geçiren gole imza attı.
Müsabakanın 71. dakikasında ağları sarsan Çağlar, Fenerbahçe formasıyla çıktığı ilk Galatasaray derbisinde gol sevinci yaşadı.
Ligde geçtiğimiz hafta Kayserispor filelerini de sarsan Çağlar, üst üste 2 maçta da gol atma başarısı gösterdi.
Müsabakanın 71. dakikasında ağları sarsan Çağlar, Fenerbahçe formasıyla çıktığı ilk Galatasaray derbisinde gol sevinci yaşadı.
Ligde geçtiğimiz hafta Kayserispor filelerini de sarsan Çağlar, üst üste 2 maçta da gol atma başarısı gösterdi.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU