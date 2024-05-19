Pınar Karşıyaka-Galatasaray Ekmas maçında olay

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi Play-Off üçüncü maçında Galatasaray Ekmaslı oyuncu Buğrahan Tuncer'in hareketi sonrasında olay çıktı ve Galatasaray soyunma odasına gitti. Pınar Karşıyaka karşılaşmayı 97-82 mağlup etti ve yarı finale yükseldi.

, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Pınar Karşıyaka-Galatasaray Ekmas maçında olay
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Mayıs 2024 23:20
Son güncelleme 19 Mayıs 2024 23:58
Türkiye Sigorta Basketbol Ligi Play-Off üçüncü maçında Galatasaray Ekmas deplasmanda Pınar Karşıyaka'ya 97-82 mağlup oldu ve elendi.

Pınar Karşıyaka'nın yarı finaldeki rakibi Anadolu Efes oldu.

BÜYÜK OLAY ÇIKTI

Galatasaray Ekmas'ın oyuncusu Buğrahan Tuncer 5. faul ile oyun dışı kaldıktan sonra tribünlere hareket çekti. Bu hareketin sonrasında ise tribünler Buğrahan Tuncer'e büyük tepki gösterdi.

Karşıyaka taraftarı sahaya yabancı madde atarken iki takım da soyunma odasına gitti. Takımların soyunma odasına güvenlik güçleri kalkanı altında girdiği anlarda sahaya yabancı madde atılmaya devam etti.

Yabancı madde atan taraftarlar salondan çıkarılınca karşılaşma tekrardan hareketlendi.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery