Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Karakucak Güreş Festivali düzenlendi.



23 Nisan Parkı'nda gerçekleştirilen festivalde 11 ilden 363 sporcu cazgırların eşliğinde, farklı kategorilerde mücadele etti.



Etkinlikte 30 kiloda Bedirhan Ahraz, 35 kiloda Ali İnce, 40 kiloda Arda Kurt, 45 kiloda Mehmet Hamza Biçer, 50 kiloda Muhammet Albayrak, 55 kiloda Furkan Hakim Duman, 60 kiloda Birkay Gök, 65 kiloda Mehmet Eroğlu, 70 kiloda Fatih Önalan, 80 kiloda Mevlüt Özdemir ve 90 kiloda Hasan Kaya birinci oldu.



Rakibi Musa Gürbüz'ü yenen Anıl Kılıçsallayan ise başpehlivan olurken, protokol üyeleri dereceye giren sporculara ödüllerini verdi.



Türkoğlu Kaymakamı Mustafa Nevzat Mercan, gazetecilere, Türkiye Geleneksel Güreş Federasyonunun depremin ilk gününden bu yana kurduğu aşevi ve çeşitli etkinliklerle ilçe halkını yalnız bırakmadığını söyledi.



Bayram etkinlikleri kapsamında tekvandodan basketbola, okçuluktan futbola değişik branşlarda yarışmalar düzenlediklerini ifade eden Mercan, geleceğin teminatı gençlere etkinlikler düzenlemeye devam edeceklerini dile getirdi.



Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkan Vekili Şahin Hopur ise festivale gösterilen ilginin sevindirici olduğunu aktardı.



Eski milli güreşçi Harun Doğan da karakucak ve yağlı güreşin geleneksel spor dalı altında profesyonel altyapıya sahip olmaya başladığına işaret etti.



Karakucak ve yağlı güreşin gelecekte daha iyi ve görkemli olacağını düşündüğünü anlatan Doğan, şunları kaydetti:



"Sporcularımızın daha fazla menfaat alacaklarını düşünüyorum. Karakucak güreşleri minder güreşlerinin altyapısıdır. Çocuklarımız burada güreş yaparak maçlara hazırlanıyor, maç eksiklerini gideriyor ve performanslarını görüyor. İnşallah buradaki çocuklar geleceğin Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonları olarak karşımıza çıkacak."





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