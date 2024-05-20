Tour of Sakarya'nın 3. ve son etap yarışları yapıldı

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen "Sakarya Bike Fest" kapsamında gerçekleştirilen "Tour of Sakarya"da 3. ve son etap yarışları tamamlandı.



Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Bisiklet Federasyonunun desteğiyle "Gelecek İçin Pedal Çevir" sloganıyla düzenlenen festival çerçevesinde Adapazarı ilçesindeki Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nden başlayan yarışlara, 14 takımdan 73 sporcu katıldı.



Yarış öncesi bisikletlerinin son kontrolünü yapan sporcular, startın verilmesiyle 137,5 kilometrelik Kaynarca-Karasu-Sakarya etabında dereceye girebilmek için yarıştı.



Yarışları Almaty Astana Motors takımından Orken Slamzhanov birinci, Sakarya Büyükşehir Belediyespor'dan Burak Abay ikinci, China Glory Mentech takımından Lyu Xianjing üçüncü sırada bitirdi.



Dereceye girenlere ödülleri, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Burak Erken tarafından verildi.



Tour of Sakarya'nın genel klasman birincisi China Glory Mentech Takımı sporcusu Willem Jakobus Smit oldu. İkinciliği Spor Toto Continental Team takımından Kaan Soylu Özkalbim alırken, üçüncü Vino Sko Team'den Iogan Shtein oldu.



Ödül törenin ardından müzik grubu "İkilem" konser verdi.



Festivaldeki en büyük organizasyon, 26 Mayıs'ta koşulacak MTB Dağ Bisikleti Eliminatör (XCE) Dünya Kupası olacak.



Organizasyon, Dünya Kupası töreni sonrası yapılacak kapanış seremonisiyle son bulacak.





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