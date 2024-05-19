Tete: "Haftaya şampiyon olacağız"

Galatasaraylı futbolcu Tete, Fenerbahçe'ye kaybettikleri maçın ardından açıklama yaptı.

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Tete: 'Haftaya şampiyon olacağız'
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19 Mayıs 2024 22:50
Galatasaraylı futbolcu Tete, Fenerbahçe'ye kaybettikleri maçın ardından konuştu.

Tete yaptığı açıklamada, "Zor bir maç olduğunu biliyorduk. Elimizden geleni yapmaya çalıştık." dedi.

Brezilyalı oyuncu ayrıca, Bu maçı kaybetsek de önümüzdeki maçta kazanıp şampiyon olmayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

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