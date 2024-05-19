Paris Saint-Germain'den galibiyetle veda

Fransa Ligue 1 karşılaşmasında Paris Saint-Germain deplasmanda Metz'i 2-0 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Paris Saint-Germain'den galibiyetle veda
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19 Mayıs 2024 23:57
Fransa Ligue 1'in 34. ve son haftasında Paris Saint-Germain ile Metz karşı karşıya geldi. Paris Saint-Germain deplasmanda Metz'i 2-0 mağlup etti.

Paris Saint-Germain'e galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Carlos Soler ve 12. dakikada Kang-in Lee kaydetti.

Ligue 1'de şampiyonluğunu önceden ilan eden PSG puanını 76'ya yükseltirken, Metz ise 29 puanda 17. sırada yer aldı ve küme düştü.

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