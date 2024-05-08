Hargreaves: 'Edin Terzic harika iş çıkardı'

İngiliz eski futbolcu Owen Hargreaves, Paris Saint-Germain ile Borussia Dortmund'un karşı karşıya geldiği UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş karşılaşmasını değerlendirdi.



Borussia Dortmund'un finale yükselmesini değerlendiren Hargreaves, şu sözleri kullandı;



"Ölüm grubunda Borussia Dortmund ile PSG, Milan ve Newcastle United vardı ve kimse Dortmund'a güvenmiyordu. En zayıf takımdılar ve herhangi bir süper yıldızları olmadan oradan çıkmanın bir yolunu buldular. Edin Terzic, Şampiyonlar Ligi'nde çözüm için harika bir iş çıkardı."





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