Adana'da kural ihlali tartışması!

Adana Demirspor'un, Galatasaray karşısında yaptığı oyuncu değişikliği sonrası "Kural ihlali" iddiası gündeme geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; DHA
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Adana'da kural ihlali tartışması!
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26 Nisan 2024 20:43
Süper Lig'in 34. haftasında Adana Demirspor, sahasında Galatasaray ile karşı karşıya geldi.

Adana Demirspor'da sahaya ilk 11'de çıkan Semih Güler, 11. dakikada sakatlandı ve yerini Manev'e bıraktı.

Bu değişiklik sonrası sahada yer alan oyuncular nedeniyle "Kural ihlali" iddiası gündeme geldi. Ancak Semih Güler, oyundan çıktıktan sonra Adana Demirspor'da sahada 3 yerli futbolcu bulunuyordu; Yusuf Erdoğan, Yusuf Barasi ve Shahrudin Mahammadaliyev (Mavi Kart)

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