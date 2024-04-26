Adana'da kural ihlali tartışması!

Süper Lig'in 34. haftasında Adana Demirspor, sahasında Galatasaray ile karşı karşıya geldi.
Adana Demirspor'da sahaya ilk 11'de çıkan Semih Güler, 11. dakikada sakatlandı ve yerini Manev'e bıraktı.
Bu değişiklik sonrası sahada yer alan oyuncular nedeniyle "Kural ihlali" iddiası gündeme geldi. Ancak Semih Güler, oyundan çıktıktan sonra Adana Demirspor'da sahada 3 yerli futbolcu bulunuyordu; Yusuf Erdoğan, Yusuf Barasi ve Shahrudin Mahammadaliyev (Mavi Kart)
Adana Demirspor'da sahaya ilk 11'de çıkan Semih Güler, 11. dakikada sakatlandı ve yerini Manev'e bıraktı.
Bu değişiklik sonrası sahada yer alan oyuncular nedeniyle "Kural ihlali" iddiası gündeme geldi. Ancak Semih Güler, oyundan çıktıktan sonra Adana Demirspor'da sahada 3 yerli futbolcu bulunuyordu; Yusuf Erdoğan, Yusuf Barasi ve Shahrudin Mahammadaliyev (Mavi Kart)
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU