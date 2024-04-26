Mauro Icardi'den şampiyonluk mesajı

Galatasaray forması giyen Mauro Icardi, Adana Demirspor maçının ardından, "Mayıs geliyor, iyi geceler" şeklinde bir paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Mauro Icardi'den şampiyonluk mesajı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Nisan 2024 23:23
Son güncelleme 26 Nisan 2024 23:25
Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi, Adana Demirspor karşılaşmasının ardından paylaşımda bulundu.

Arjantinli yıldız, paylaşımında, "Mayıs geliyor, iyi geceler." ifadelerini kullandı.

KRALLIKTA ZİRVEYE ÇIKTI

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Adana Demirspor maçında attığı golle birlikte Süper Lig'de 21 gole ulaşarak gol krallığı yarışında zirveye çıktı.

Ligde çıktığı son 6 müsabakada 7 kez ağları havalandıran Icardi, toplamda 21 gole ulaştı. Haftaya gol krallığı yarışında 20 golü bulunan Fenerbahçeli Edin Dzeko ile başa baş giren 31 yaşındaki yıldız, Adana Demirspor ağlarını havalandırarak bir adım öne geçti.

İki sezonda resmi maçlarda 51 gole ulaşan Icardi, ayrıca Galatasaray tarihindeki en golcü yabancılar sıralamasında 3. sıradaki Bafetimbi Gomis'i yakaladı.

 

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery