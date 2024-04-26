Arda Güler'e Carlo Ancelotti'den beklediği müjdeli haber geldi! La Liga'nın 33. haftasında Real Madrid deplasmanda Real Sociedad ile karşı karşıya gelecek.
Milli futbolcumuz Arda Güler maça ilk 11'de başlayacak. Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk kez La Liga'da bir maça 11'de başlamış olacak.
TSİ 22.00'de başlayacak olan mücadele, Bilyoner TV'den canlı olarak yayınlanacak.
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Real Madrid'in ilk 11'i
Kepa, Carvajal, Militao, Nacho, Fran, Modric, Tchouameni, Ceballos, Arda Güler, Joselu, Brahim Diaz.
Milli futbolcumuz Arda Güler maça ilk 11'de başlayacak. Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk kez La Liga'da bir maça 11'de başlamış olacak.
TSİ 22.00'de başlayacak olan mücadele, Bilyoner TV'den canlı olarak yayınlanacak.
BİLYONER'DE TIKLA CANLI OYNA, CANLI İZLE!
Real Madrid'in ilk 11'i
Kepa, Carvajal, Militao, Nacho, Fran, Modric, Tchouameni, Ceballos, Arda Güler, Joselu, Brahim Diaz.
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