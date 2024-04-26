Kerem Demirbay: "Önemli olan takım"

Galatasaray forması giyen Kerem Demirbay, Adana Demirspor maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Kerem Demirbay: 'Önemli olan takım'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Nisan 2024 22:20
Galatasaray forması giyen Kerem Demirbay, Adana Demirspor galibiyetinin ardından açıklamalar yaptı.

Kısa bir açıklama yapan Kerem Demirbay, şu sözleri kullandı;

"Bu takım gurur verici. Giren, oynayan, çıkan her oyuncuda pozitiflik var. Bir aile ortamı var. Çok mutluyum. Gol goldür. Benim için önemli olan takım. Çok şükür çok iyi gidiyor. 7 puan öndeyiz, görevimizi yerine getirdik."

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery