Ancelotti: 'Arda Güler kalacak'

🇹🇷Arda Güler'in La Liga'da ilk kez 11'de başladığı Real Sociedad maçı performansı;



🔸 68 Dakika

🔸 5 /10 İkili mücadele kazanma

🔸 3/3 Uzun top isabeti

🔸 2/3 Dribling denemesi

🔸2 Engellenen şutpic.twitter.com/kz0X20xzjb



— Sporxtv (@sporxtv) April 26, 2024

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Real Sociedad maçının ardından Arda Güler'le ilgili konuştu.İtalyan teknik adam, Arda Güler'in gelecek sezon takımda kalacağını duyurdu.Ancelotti,dedi.Deneyimli teknik adam, Arda için sözlerine,diye devam devam etti. Ancelotti, ayrıca Arda Güler için,yorumunda bulundu.64 yaşındaki teknik adam, Arda Güler için son olarak,değerlendirmesini yaptı.Arda Güler, Real Sociedad karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıktı ve 29. dakikada gol sevinci yaşadı. Milli yıldız, 68 dakika sahada kaldı. Arda Güler'in istatistikleri şu şekilde;-68 Dakika-5 /10 İkili mücadele kazanma-3/3 Uzun top isabeti-2/3 Dribling denemesi-2 Engellenen şut