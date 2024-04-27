Ancelotti: 'Arda Güler kalacak'

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Real Sociedad maçının ardından Arda Güler'le ilgili konuştu.
İtalyan teknik adam, Arda Güler'in gelecek sezon takımda kalacağını duyurdu.
Ancelotti, "Arda Güler bizim geleceğimiz için çok önemli bir oyuncu. Tabii ki gelecek sezon takımda kalacak." dedi.
Deneyimli teknik adam, Arda için sözlerine, "Arda Güler'in olağanüstü bir kalitesi var, o bir yetenek, oynadığı dakikalardan daha fazla gol attı, bu onun sahip olduğu bir yetenek." diye devam devam etti. Ancelotti, ayrıca Arda Güler için, "Saf bir yetenek, altın gibi!" yorumunda bulundu.
64 yaşındaki teknik adam, Arda Güler için son olarak, "Çok iyi çalıştı. Daha önceden de ilk 11'de oynayabilirdi çünkü çok iyi antrenmanlar yapıyor ama çok genç ve yavaş yavaş başrol olarak sahneye çıkacaktır." değerlendirmesini yaptı.
ARDA GÜLER'İN İSTATİSTİKLERİ
Arda Güler, Real Sociedad karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıktı ve 29. dakikada gol sevinci yaşadı. Milli yıldız, 68 dakika sahada kaldı. Arda Güler'in istatistikleri şu şekilde;
-68 Dakika
-5 /10 İkili mücadele kazanma
-3/3 Uzun top isabeti
-2/3 Dribling denemesi
-2 Engellenen şut
İtalyan teknik adam, Arda Güler'in gelecek sezon takımda kalacağını duyurdu.
Ancelotti, "Arda Güler bizim geleceğimiz için çok önemli bir oyuncu. Tabii ki gelecek sezon takımda kalacak." dedi.
Deneyimli teknik adam, Arda için sözlerine, "Arda Güler'in olağanüstü bir kalitesi var, o bir yetenek, oynadığı dakikalardan daha fazla gol attı, bu onun sahip olduğu bir yetenek." diye devam devam etti. Ancelotti, ayrıca Arda Güler için, "Saf bir yetenek, altın gibi!" yorumunda bulundu.
64 yaşındaki teknik adam, Arda Güler için son olarak, "Çok iyi çalıştı. Daha önceden de ilk 11'de oynayabilirdi çünkü çok iyi antrenmanlar yapıyor ama çok genç ve yavaş yavaş başrol olarak sahneye çıkacaktır." değerlendirmesini yaptı.
ARDA GÜLER'İN İSTATİSTİKLERİ
Arda Güler, Real Sociedad karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıktı ve 29. dakikada gol sevinci yaşadı. Milli yıldız, 68 dakika sahada kaldı. Arda Güler'in istatistikleri şu şekilde;
-68 Dakika
-5 /10 İkili mücadele kazanma
-3/3 Uzun top isabeti
-2/3 Dribling denemesi
-2 Engellenen şut
🇹🇷Arda Güler'in La Liga'da ilk kez 11'de başladığı Real Sociedad maçı performansı;
🔸 68 Dakika
🔸 5 /10 İkili mücadele kazanma
🔸 3/3 Uzun top isabeti
🔸 2/3 Dribling denemesi
🔸2 Engellenen şutpic.twitter.com/kz0X20xzjb
— Sporxtv (@sporxtv) April 26, 2024
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU