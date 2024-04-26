Real Madrid forması giyen Arda Güler, Real Sociedad maçıyla birlikte ilk kez La Liga'da bir maça 11'de başladı.
Genç yıldız, La Liga'da 11'de başladığı ilk maçta ağları havalandırdı. Arda Güler, karşılaşmanın 29. dakikasında takımını öne geçirdi.
İşte Arda Güler'in golü:
Genç yıldız, La Liga'da 11'de başladığı ilk maçta ağları havalandırdı. Arda Güler, karşılaşmanın 29. dakikasında takımını öne geçirdi.
İşte Arda Güler'in golü:
ARDA GÜLERRRRRR! 🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷pic.twitter.com/kz0X20xzjb
— Sporxtv (@sporxtv) April 26, 2024
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