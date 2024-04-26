Arda Güler, 11'de çıktı ve golünü attı!

Real Madrid formasıyla La Liga'da ilk kez 11'de sahaya çıkan Arda Güler, Real Sociedad ağlarını 29. dakikada havalandırdı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Arda Güler, 11'de çıktı ve golünü attı!
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26 Nisan 2024 22:43
Real Madrid forması giyen Arda Güler, Real Sociedad maçıyla birlikte ilk kez La Liga'da bir maça 11'de başladı.

Genç yıldız, La Liga'da 11'de başladığı ilk maçta ağları havalandırdı. Arda Güler, karşılaşmanın 29. dakikasında takımını öne geçirdi.

İşte Arda Güler'in golü:




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