Kaan Ayhan: "Sadece Galatasaray'ı düşünüyoruz"

Galatasaray forması giyen Kaan Ayhan, Adana Demirspor karşılaşması sonrası görüşlerini dile getirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Kaan Ayhan: 'Sadece Galatasaray'ı düşünüyoruz'
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26 Nisan 2024 22:52
Son güncelleme 26 Nisan 2024 22:53
Galatasaray'da Kaan Ayhan, Adana Demirspor deplasmanındaki galibiyeti değerlendirdi.

Karşılaşma sonrası kısa bir açıklama yapan Kaan Ayhan, şu sözleri kullandı;

"Geçen sezon kış transfer döneminde geldim ve istediğim süreyi alamadım. Kalite çok yüksekti. Bu sezon da aynı. Bazen siz, bazen arkadaşınız yedek oturuyor. Takımda herkes aynı istek ve aynı arzuyu ortaya koyuyor. Sadece Galatasaray'ı düşünüyoruz. Bu şekilde 15 maçlık seri yakaladık."

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