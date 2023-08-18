Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanşında deplasmanda Maribor ile karşı karşıya geldi.
Mücadele Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle devam ederken iki takım taraftarları arasında kavga çıktı ve maç durdu.
İŞTE OLAYLARIN SEBEBİ
Olayların, bir Maribor taraftarının güvenlikçi gibi görünüp Fenerbahçe tribününden pankart alması; sonra bu olayın ortaya çıkması üzerine yaşandığı iddia edildi. Daha sonra Fenerbahçe tribününden kişiler bu pankartı geri alınca olaylar başladı.
SKANDAL: "TÜRKLER'İ ÖLDÜRÜN" TEZAHÜRATLARI
Maç başından itibaren Sloven tribünlerin ırkçı tezahüratlarının da gerilimi artırdığı öğrenildi. Sloven taraftarların sürekli 'Türkler'e ölüm', 'Türkler'i öldürün' tezahüratları yaptığı ortaya çıktı.
UEFA, F.BAHÇE TARAFTARINI ÇIKARDI
UEFA yetkilileri, daha sonra Fenerbahçe taraftarlarının tribünü terk etmesini istedi ve sarı lacivertli taraftarlar stadyumdan çıkarıldı.
Mücadele 30 dakikalık duraklamanın ardından tekrar başladı.
Mücadele Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle devam ederken iki takım taraftarları arasında kavga çıktı ve maç durdu.
İŞTE OLAYLARIN SEBEBİ
Olayların, bir Maribor taraftarının güvenlikçi gibi görünüp Fenerbahçe tribününden pankart alması; sonra bu olayın ortaya çıkması üzerine yaşandığı iddia edildi. Daha sonra Fenerbahçe tribününden kişiler bu pankartı geri alınca olaylar başladı.
SKANDAL: "TÜRKLER'İ ÖLDÜRÜN" TEZAHÜRATLARI
Maç başından itibaren Sloven tribünlerin ırkçı tezahüratlarının da gerilimi artırdığı öğrenildi. Sloven taraftarların sürekli 'Türkler'e ölüm', 'Türkler'i öldürün' tezahüratları yaptığı ortaya çıktı.
UEFA, F.BAHÇE TARAFTARINI ÇIKARDI
UEFA yetkilileri, daha sonra Fenerbahçe taraftarlarının tribünü terk etmesini istedi ve sarı lacivertli taraftarlar stadyumdan çıkarıldı.
Mücadele 30 dakikalık duraklamanın ardından tekrar başladı.
💥💥SKANDAL: Sloven polisi, Fenerbahçe taraftarına biber gazıyla müdahale etti.pic.twitter.com/fUnhyMOuZ4
— Sporxtv (@sporxtv) August 17, 2023
Maribor - Fenerbahçe maçı tribünlerinde yaşanan olaylarpic.twitter.com/EsGHszcE6H
— Sporxtv (@sporxtv) August 17, 2023