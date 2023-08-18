Maribor-Fenerbahçe maçında ırkçılık skandalı!

SON DAKİKA: Maç Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle devam ederken iki takım taraftarları arasında kavga çıktı ve maç durdu. Daha sonra UEFA, Fenerbahçeli taraftarların stadyumdan çıkarılmasına karar verdi.

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Maribor-Fenerbahçe maçında ırkçılık skandalı!
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17 Ağustos 2023 22:47
Son güncelleme 18 Ağustos 2023 00:34
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanşında deplasmanda Maribor ile karşı karşıya geldi.

Mücadele Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle devam ederken iki takım taraftarları arasında kavga çıktı ve maç durdu.

İŞTE OLAYLARIN SEBEBİ

Olayların, bir Maribor taraftarının güvenlikçi gibi görünüp Fenerbahçe tribününden pankart alması; sonra bu olayın ortaya çıkması üzerine yaşandığı iddia edildi. Daha sonra Fenerbahçe tribününden kişiler bu pankartı geri alınca olaylar başladı.

SKANDAL: "TÜRKLER'İ ÖLDÜRÜN" TEZAHÜRATLARI

Maç başından itibaren Sloven tribünlerin ırkçı tezahüratlarının da gerilimi artırdığı öğrenildi. Sloven taraftarların sürekli 'Türkler'e ölüm', 'Türkler'i öldürün' tezahüratları yaptığı ortaya çıktı.

UEFA, F.BAHÇE TARAFTARINI ÇIKARDI

UEFA yetkilileri, daha sonra Fenerbahçe taraftarlarının tribünü terk etmesini istedi ve sarı lacivertli taraftarlar stadyumdan çıkarıldı.

Mücadele 30 dakikalık duraklamanın ardından tekrar başladı.

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