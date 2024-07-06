Süper Lig'de yaz transfer döneminin heyecanı yaşanıyor. Takımlar birbirinden önemli isimler için girişimlerde bulunuyor.



GÜNDEMDEKİ İSİM MARIANO DIAZ



Önceki transfer dönemlerinde ismi Fenerbahçe ile de anılan Real Madrid'in eski golcüsü Mariano Diaz için Süper Lig ekibi devreye girmiş durumda. Geçtiğimiz yaz Real Madrid'den Sevilla'ya transfer olan golcü oyuncu, sezonun sona ermesiyle birlikte Sevilla'dan da ayrıldı.



GAZİANTEP FK BOMBAYI PATLATIYOR



Yeni sezon için iddialı bir kadro kurmayı planlayan Gaziantep FK, asıl bombayı forvet hattında patlatacak. Antep ekibi, kariyerinde daha önce Real Madrid'e kadar yükselen, son olarak da Sevilla'dan ayrılan Mariano Diaz'ı renklerine bağlamak istiyor. Şu anda boşta olan Dominikli oyuncunun, birkaç kulüple daha görüştüğü bildirildi.



İKİ YILDIZ DAHA...



Kırmızı-Siyahlılar, ilk olarak Yunanistan Ligi ekiplerinden AEK'ın formasını giyen kaleci Georgios Athanasiadis'i gözüne kestirdi. 1 senelik kontratı kalan 31 yaşındaki eldiven, şu an için ayrılığa sıcak bakıyor. Antep temsilcisinin sonraki hedefi ise orta sahaya takviye yapmak olacak. Kırmızı-Siyahlılar, İngiliz ekibi Birmingham'ın formasını giyen Juninho Bacuna için harekete geçti. 26 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılma ihtimali sonrasında Antep temsilcisi devreye girdi.





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