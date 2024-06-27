Maresca, eski öğrencisini istiyor!

Premier Lig'de oldukça başarısız bir sezonu geride bırakan Chelsea, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam ediyor.



The Athletic'te yer alan habere göre, Chelsea, Leicester forması giyen Kiernan Dewsbury-Hall ile ilgileniyor.



Londra temsilsici, 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun transferi için Leicester City ile temaslara başladı.



Chelsea'nin yeni teknik direktörü Enzo Maresca, İngiliz orta saha ile birlikte Leicester City'de birlikte görev yapmıştı.



Güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösterilen Kiernan Dewsbury-Hall'ın Leicester City ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.



Leicester City'de geride kalan sezonda 49 maçta sahaya çıkan 25 yaşındaki futbolcu, 12 gol attı ve 15 asist yaptı.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU