Marco Verratti, 3 Premier Lig ekibine önerildi!

Katar Ligi ekiplerinden Al-Arabi forması giyen İtalyan orta saha Marco Verratti için flaş bir iddia gündeme geldi.



Fichajes'in haberine göre; geçtiğimiz sezon Katar Ligi'ne transfer olan Marco Verratti, yeniden Avrupa futboluna dönmek istiyor.



Bu doğrultuda 31 yaşındaki yıldız oyuncunun Premier Lig ekipleri Arsenal, Liverpool ve Manchester United'a önerildiği belirtildi.



İtalyan oyuncu ve menajerinin bu 3 kulüpten haber beklemeye başladığı ifade edildi.



SEZON PERFORMANSI



PSG'den Al-Arabi'ye transfer olan Verratti, geride bıraktığımız sezon çıktığı 21 maçta 8 asistlik performans sergiledi.





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