24 Kasım
Başakşehir-Trabzonspor
3-4
24 Kasım
Konyaspor-Antalyaspor
0-0
24 Kasım
Serik Belediyespor-Sarıyer
3-0
24 Kasım
M. United-Everton
0-1
24 Kasım
Espanyol-Sevilla
2-1
24 Kasım
Torino-Como
1-5
24 Kasım
Sassuolo-Pisa
2-2
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Marcao'nun golü deplasmanda Sevilla'ya yetmedi!

İspanya La Liga'nın 13. haftasında Espanyol, sahasında Sevilla'yı 2-1 mağlup etti.

calendar 25 Kasım 2025 01:04
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
İspanya La Liga'nın 13. haftasında Espanyol ile Sevilla karşı karşıya geldi.

RCDE Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Espanyol, 2-1'lik skorla kazandı.

Espanyol'a galibiyeti getiren golleri, 48. dakikada Pere Milla ile 84. dakikada Roberto Fernandez kaydetti. Sevilla'nın tek golünü ise 86. dakikada Marcao attı.

Sevilla'da Marcao, takımının tek golünü kaydetti ve 90 dakika sahada kaldı.

Öte yandan Sevilla'da Batista Mendy ise 71 dakika oyunda kaldı.

Bu sonucun ardından Espanyol, puanını 21'e yükseltti. Sevilla, 16 puanda kaldı.

İspanya La Liga'nın gelecek haftasında Espanyol, Celta Vigo deplasmanına gidecek. Sevilla, Real Betis'i konuk edecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
10 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
