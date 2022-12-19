Marcao'dan Sevilla'ya kötü haber

Sezon başında Galatasaray'dan Sevilla'ya transfer olan Brezilya stoper Marcao, sakatlığı sebebiyle uzun bir süre sahalardan uzak kalacak.Sevilla Kulübü'nden yapılan açıklamada, hamstring sakatlığı sebebiyle ameliyat edilmesine karar verilen Marcao'nun, en az 3 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.Galatasaray'daki 2,5 sezonunda sakatlık sebebiyle toplamda 2 ay sahalardan uzak kalan Marcao, Sevilla'da 5 ayda 3. kez sakatlandı. Daha önceki iki sakatlığında 1'er ay sahalardan uzak kalan Marcao, yeni sakatlığı ile birlikte bu sezon en az 5 ayı sakatlıklarla geçirmiş olacak.Sezon başında 15 milyon euro karşılığında Galatasaray'dan Sevilla'ya transfer olan Marcao, bu sezon Sevilla formasıyla yalnızca 7 maçta forma giyebildi.