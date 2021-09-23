Manolis Siopis: "Bu şartlarda 1 puan kötü değil"

Trabzonspor'un Konyaspor ile 2-2 berabere kaldığı maçın sonrasında Siopis konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Manolis Siopis: 'Bu şartlarda 1 puan kötü değil'
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23 Eylül 2021 19:15
Trabzonspor'da Siopis, Konyaspor ile 2-2 berabere kaldıkları maçın sonrasında konuştu.

Kırmızı kartın ardından 1 puanın kötü olmadığını söyleyen Yunan oyuncu, "Maça çok iyi başladık, golü bulduk. İkinci golü de atabilirdik, bunlara çalışmıştık. Harika başladı ama kırmızı karttan sonra işler değişti. 3 puan için geldik ama tüm olanları düşünürsek, 1 puan kötü değil." ifadelerini kullandı.

Oynayıp oynamamanın önemli olmadığını söyleyen Siopis, "Bir dakika ya da 90 dakika oynamamın bir önemi yok. Sahada işimi yapmaya çalışıyorum. Önemli olan takımın kazanması, kimin oynadığı önemli değil." dedi.


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