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Manisaspor'da transfer yasağını bitirmek için çalışıyor

TFF 2. Lig Beyaz grup ekiplerinden Manisaspor'da transfer yasağını kaldırmak için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: DHA
Manisaspor'da transfer yasağını bitirmek için çalışıyor
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11 Ocak 2019 13:40
Transfer yasağını kaldırıp 31 Ocak'a kadar tamamı altyapıdan oyunculardan kurulu kadrosuna takviye yapabilmek için zamanla yarışan TFF 2. Lig Beyaz Grup temsilcisi Manisaspor'a eski futbolculardan Metin Yüksel'den de iyi haber geldi.

Yönetimin görüştüğü alacaklı futbolcu, Manisaspor'un transfer yapabilmesi için avukatı aracılığıyla Futbol Federasyonu'na muvafakatname verdi. Metin, ara transfer döneminde Altay'dan Afjet Afyonspor'a transfer olmuştu.

Grupta eksi 1 puanla düşme hattında yer alan Manisaspor'a daha önce kulüpten alacakları kesinleşen eski futbolcularından Berk Neziroğulları, Hikmet Balioğlu, Ferhat Çökmüş, Hakan Turan ve Gökdeniz Varol, transfer için muvafakatname verdi.

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