  •  
    Türkiye'de kısa sürede beklenen 15 TRANSFER
  •  
    Dilmen'den G.Saray'a; "Bir Necati, Elmander..."
  •  
    İşte G.Saray'ın Ada'daki yeni TANK operasyonu!
  •  
    Üç büyüklerin en iyi Ocak ayı transferleri
  •  
    Zeki Çelik için Avrupa'da DEV bir yarış başladı!..

Manisaspor, transferde yönünü Beşiktaş U21'e çevirdi

Manisaspor'da transfer için rota Beşiktaş'ın U21 takımındaki gençlere çevrildi.

Kaynak: DHA
Manisaspor, transferde yönünü Beşiktaş U21'e çevirdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Ocak 2019 14:07
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta ikinci yarının ilk maçında evinde şampiyonluk adaylarından Sarıyer'e 4-0 yenilip eksi 7 puanla düşme hattında kalan Manisaspor, transferde gözünü Beşiktaş U21 takımına çevirdi.

Geçen hafta siyah-beyazlıların Akhisarspor'la oynadığı maçı izleyen teknik direktör Kazım Akgün'ün orta saha Berkay Can ve Yusuf Abay'ı beğendiği öğrenildi.

Yönetime iki futbolcunun kiralanması konusunda rapor verdiği öğrenilen genç teknik adamın, hafta sonunda Hacettepe ile deplasmanda oynanacak müsabakaya kadar takviye çalışmalarının bitmesini istediği bildirildi.

Alacaklı 29 eski futbolcu ve kulübün yalnız bu transfer dönemi için geçerli muvafakatname verip kulübün transfer yasağını kaldırmasına rağmen Sarıyer karşısında yeni takviyeleri Sercan, Muhammet, Berat, Furkan ve Jiyan'a lisans çıkaramayan siyah-beyazlıların, sorunu çözmesi bekleniyor.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için