Manisa, Şampiyonlar Ligi'nde UCAM Murcia'yı konuk edecek

Basketbol Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda averajla lider durumda bulunan Manisa Basket, beşinci maçında 4 Aralık Çarşamba günü İspanyol temsilcisi UCAM Murcia'yı konuk edecek.



Muradiye Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.



Grupta 3 galibiyet ve 1 beraberliği olan Manisa Basket, rakibinin önünde averajla lider durumda bulunuyor.



İspanya'daki ilk maçı 103-97 kazanan Manisa Basket, kazanması halinde grubu lider tamamlamayı garantileyecek ve adını son 16 turuna yazdıracak.



Grubun diğer maçında ise Yunan temsilcisi Peristeri ile Sırp ekibi FMP karşılaşacak.



Avrupa kupalarında 19. maçına çıkacak Manisa Basket, geride kalan 18 müsabakada 11 galibiyet ve 7 yenilgi yaşadı.



