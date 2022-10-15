Spor Toto 1. Lig'de Manisa FK, Altay'ı konuk etti. Mümin Özkasap Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı.



Manisa FK'nın golünü 70. dakikada Mehmet Uysal'dan geldi. Altay'a beraberliği getiren golü ise 89. dakikada penaltıdan Marco Paixao kaydetti.



Bu sonuçla birlikte Manisa FK 12 puanla 10. sırada, Altay ise 7 puanla 15. sırada konumlandı.



Gelecek hafta Manisa FK, Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Altay ise BB Erzurumspor'u ağırlayacak.





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