Manisa FK umudunu kaybetmiyor

Üst sıralardaki rakiplerinin puanlar kaybettiği haftayı galibiyetle tamamlayamayan siyah-beyazlılar 7'nci Beyçimento Bandırmaspor'u 5 puan geriden takibini sürdürdü.



Manisa Futbol Kulübü Teknik Direktörü Levent Eriş ise 90+2'nci dakikada kırmızı kart gördü. Karşılaşmanın ardından yardımcı antrenör Kazım Akgün değerlendirmelerde bulundu.



Sahaya mutlak 3 puan için çıktıklarını ancak istedikleri sonucu alamadıklarını belirten Akgün, "Seyir zevkli, güzel maç oldu. Hafta içinde hücum bölgesine yaptığımız transferlerin takıma katılmasıyla birlikte çok daha iyi durumda olacağız. Oyuncularımız bundan sonraki maçlarda bize çok katkı sağlayacak. Genç bir takımız ve enerjimiz yüksek. Sezonu Play-Off'ların içinde bitireceğiz. Bundan sonraki maçlarda yolumuza emin adımlarla ilerleyeceğimize inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ