Manisa FK, Kocaelispor'u 2 golle geçti!

Trendyol 1. Lig ilk hafta maçında Manisa FK, Kocaelispor'u 2-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Manisa FK, Kocaelispor'u 2 golle geçti!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Ağustos 2023 23:57
Trendyol 1. Lig ilk hafta maçında Manisa FK, Kocaelispor ile karşılaştı.

Kocaeli Stadyumu'nda oynanan maçı Manisa FK 2-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 64 ve 90+8. dakikalarda Sandro Lima kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Manisa FK yeni sezona galibiyetle başladı.

Ligin bir sonraki haftasında Manisa, Keçiörengücü'nü konuk edecek. Kocaelispor ise Eyüpspor deplasmanına gidecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery