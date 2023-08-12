Manisa FK, Kocaelispor'u 2 golle geçti!

Trendyol 1. Lig ilk hafta maçında Manisa FK, Kocaelispor ile karşılaştı.



Kocaeli Stadyumu'nda oynanan maçı Manisa FK 2-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 64 ve 90+8. dakikalarda Sandro Lima kaydetti.



Bu sonuçla birlikte Manisa FK yeni sezona galibiyetle başladı.



Ligin bir sonraki haftasında Manisa, Keçiörengücü'nü konuk edecek. Kocaelispor ise Eyüpspor deplasmanına gidecek.



