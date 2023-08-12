Manisa FK, Kocaelispor'u 2 golle geçti!

Trendyol 1. Lig ilk hafta maçında Manisa FK, Kocaelispor ile karşılaştı.
Kocaeli Stadyumu'nda oynanan maçı Manisa FK 2-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 64 ve 90+8. dakikalarda Sandro Lima kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Manisa FK yeni sezona galibiyetle başladı.
Ligin bir sonraki haftasında Manisa, Keçiörengücü'nü konuk edecek. Kocaelispor ise Eyüpspor deplasmanına gidecek.
Kocaeli Stadyumu'nda oynanan maçı Manisa FK 2-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 64 ve 90+8. dakikalarda Sandro Lima kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Manisa FK yeni sezona galibiyetle başladı.
Ligin bir sonraki haftasında Manisa, Keçiörengücü'nü konuk edecek. Kocaelispor ise Eyüpspor deplasmanına gidecek.