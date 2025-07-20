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Manisa FK'da kaleye Vedat Karakuş takviyesi

TFF 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, Adana Demirspor'dan Vedat Karakuş'u kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

calendar 20 Temmuz 2025 15:51
Haber: DHA, Fotoğraf: AA
Manisa FK'da kaleye Vedat Karakuş takviyesi
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Yeni sezonda 1'inci Lig'de mücadele edecek Manisa Futbol Kulübü hazırlıklarını Bolu kampında sürdürürken, siyah-beyazlıların son olarak Adana Demirspor'da forma giyen kaleci Vedat Karakuş'la söz kestiği bildirildi.

Geçen sezon Süper Lig'de Adana Demirspor'la 17 maça çıkan 27 yaşındaki file bekçisinin Manisa FK'nın teklifine sıcak baktığı ve bu hafta içinde transferin resmileşeceği kaydedildi.

Lüleburgazspor'da kariyerine başlayan Vedat, Kayserispor, Modafen ve Adana Demirspor'da görev yaptı.
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