Manisa FK'da Ayberk'in ödülü milli forma

Spor Toto 1'inci Lig ekibi Manisa Futbol Kulübü'nde altyapıdan henüz geçen ay profesyonel yapılıp sezonun ilk 3 maçında 11'de 90 dakika forma giyerek son Samsunspor deplasmanında galibiyeti getiren golü atan 18 yaşındaki sağ bek Ayberk Karapo, ilk kez milli takıma seçilmenin sevincini yaşadı.
Siyah-beyazlıların vitrine çıkardığı genç futbolcu, U19 Milli Takım'ın 21-27 Eylül tarihleri arasında Bulgaristan'da oynayacağı UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Eleme Turu maçları aday kadrosuna çağırıldı.
Siyah-beyazlıların vitrine çıkardığı genç futbolcu, U19 Milli Takım'ın 21-27 Eylül tarihleri arasında Bulgaristan'da oynayacağı UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Eleme Turu maçları aday kadrosuna çağırıldı.
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