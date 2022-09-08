Manisa FK'da Ayberk'in ödülü milli forma

Manisa FK'nin genç yeteneği Ayberk Karapo, milli takıma seçilmenin sevincini yaşıyor.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Manisa FK'da Ayberk'in ödülü milli forma
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08 Eylül 2022 14:39
Spor Toto 1'inci Lig ekibi Manisa Futbol Kulübü'nde altyapıdan henüz geçen ay profesyonel yapılıp sezonun ilk 3 maçında 11'de 90 dakika forma giyerek son Samsunspor deplasmanında galibiyeti getiren golü atan 18 yaşındaki sağ bek Ayberk Karapo, ilk kez milli takıma seçilmenin sevincini yaşadı.

Siyah-beyazlıların vitrine çıkardığı genç futbolcu, U19 Milli Takım'ın 21-27 Eylül tarihleri arasında Bulgaristan'da oynayacağı UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Eleme Turu maçları aday kadrosuna çağırıldı.

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