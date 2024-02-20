Manchester United, Greenwood'un boservisini belirledi

Manchester United'dan sezon başında La Liga ekibi Getafe'ye kiralık olarak giden Mason Greenwood için talipler artıyor.



Sport 1'in haberine göre; Yıldız oyuncu sezon sonunda Manchester United'a dönmeyecek.



Haberde, 22 yaşındaki İngiliz sağ kanat oyuncusu için İspanyol devleri Barcelona ve Atletico Madrid'in oyuncuya ilgi gösterdiği ve oyuncuyu izlediği ifade edildi.



MANCHESTER'IN BEKLENTİSİ BELLİ OLDU



Manchester United'ın Greenwood'un sezon sonundaki olası satışından en az 40 milyon euro bonservis kazanmayı amaçladığı belirtildi.



SEZON PERFORMANSI



Bu sezon Getafe ile 24 maça çıkan Greenwood, 7 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.





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