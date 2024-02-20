Manchester United, Greenwood'un boservisini belirledi

Manchester United, Barcelona ve Atletico Madrid'in ilgilendiği Mason Greenwood'un bonservisini belirledi. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Manchester United, Greenwood'un boservisini belirledi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Şubat 2024 22:12
Manchester United'dan sezon başında La Liga ekibi Getafe'ye kiralık olarak giden Mason Greenwood için talipler artıyor.

Sport 1'in haberine göre; Yıldız oyuncu sezon sonunda Manchester United'a dönmeyecek.

Haberde, 22 yaşındaki İngiliz sağ kanat oyuncusu için İspanyol devleri Barcelona ve Atletico Madrid'in oyuncuya ilgi gösterdiği ve oyuncuyu izlediği ifade edildi.

MANCHESTER'IN BEKLENTİSİ BELLİ OLDU

Manchester United'ın Greenwood'un sezon sonundaki olası satışından en az 40 milyon euro bonservis kazanmayı amaçladığı belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Getafe ile 24 maça çıkan Greenwood, 7 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery