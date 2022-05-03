Manchester United, galibiyeti hatırladı

Manchester United, Premier Lig'de Brentford'u 3-0 mağlup ederek, ligde 3 maç sonra kazandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Manchester United, galibiyeti hatırladı
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03 Mayıs 2022 00:01
İngiltere Premier Lig'de Manchester United, sahasında Brentford ile karşı karşıya geldi. Old Trafford'da oynanan mücadeleyi Manchester United, 3-0'lık skorla kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Bruno Fernandes, 61. dakikada penaltıdan Cristiano Ronaldo ve 72. dakikada Raphael Varane kaydetti.

Bu sonucun ardından Manchester United, ligde 3 maç sonra galip geldi ve puanını 58'e yükseltti. Brentford 40 puanda kaldı.

Ligin gelecek haftasında Manchester United, Brighton deplasmanına gidecek. Brentford ise Southampton'u sahasında ağırlayacak.

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