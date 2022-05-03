İngiltere Premier Lig'de Manchester United, sahasında Brentford ile karşı karşıya geldi. Old Trafford'da oynanan mücadeleyi Manchester United, 3-0'lık skorla kazandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Bruno Fernandes, 61. dakikada penaltıdan Cristiano Ronaldo ve 72. dakikada Raphael Varane kaydetti.
Bu sonucun ardından Manchester United, ligde 3 maç sonra galip geldi ve puanını 58'e yükseltti. Brentford 40 puanda kaldı.
Ligin gelecek haftasında Manchester United, Brighton deplasmanına gidecek. Brentford ise Southampton'u sahasında ağırlayacak.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Bruno Fernandes, 61. dakikada penaltıdan Cristiano Ronaldo ve 72. dakikada Raphael Varane kaydetti.
Bu sonucun ardından Manchester United, ligde 3 maç sonra galip geldi ve puanını 58'e yükseltti. Brentford 40 puanda kaldı.
Ligin gelecek haftasında Manchester United, Brighton deplasmanına gidecek. Brentford ise Southampton'u sahasında ağırlayacak.
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