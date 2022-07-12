Manchester United'dan Liverpool'a fark

Erik ten Hag ile yeni bir başlangıç yapan Manchester United, hazırlık maçında karşı karşıya geldiği Liverpool'u 4-0 yendi.

, Fotoğraf; EPA
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Manchester United'dan Liverpool'a fark
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12 Temmuz 2022 18:16
İngiltere Premier Lig'in devleri Manchester United ve Liverpool hazırlık maçı kapsamında karşı karşıya geldi. Mücadele, Manchester United'in 4-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Kırmızı Şeytanlar'a galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Jadon Sancho, 30. dakikada Fred, 33. dakikada Anthony Martial ve 76. dakikada
Facundo Pellistri kaydetti.

Manchester United'ın Hollandalı teknik direktörü Erik ten Hag, ilk hazırlık karşılaşmasından galibiyetle ayrıldı.

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