İngiltere Premier Lig'in devleri Manchester United ve Liverpool hazırlık maçı kapsamında karşı karşıya geldi. Mücadele, Manchester United'in 4-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Kırmızı Şeytanlar'a galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Jadon Sancho, 30. dakikada Fred, 33. dakikada Anthony Martial ve 76. dakikada
Facundo Pellistri kaydetti.
Manchester United'ın Hollandalı teknik direktörü Erik ten Hag, ilk hazırlık karşılaşmasından galibiyetle ayrıldı.
Kırmızı Şeytanlar'a galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Jadon Sancho, 30. dakikada Fred, 33. dakikada Anthony Martial ve 76. dakikada
Facundo Pellistri kaydetti.
Manchester United'ın Hollandalı teknik direktörü Erik ten Hag, ilk hazırlık karşılaşmasından galibiyetle ayrıldı.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ