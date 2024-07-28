Manchester United'a kötü haber: Leny Yoro

Manchester United'ın Arsenal ile oynadığı hazırlık maçında sakatlık yaşayan Leny Yoro, uzun bir süre takımdan uzak kalabilir.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Manchester United'a kötü haber: Leny Yoro
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28 Temmuz 2024 17:02
Manchester United'ın yeni transferi Leny Yoro'nun Arsenal ile hazırlık maçında yaşadığı sakatlık teknik direktör Erik ten Hag'ı korkutuyor.

The Times'ın haberine göre; Arsenal maçında sakatlanan ve sahayı arkadaşlarının desteği ile terk edebilen Leny Yoro, uzun süre sahalardan uzak kalabilir.

Haberde detaylı tetkiklerin ardından Yoro'nun durumunun belli olacağı ifade edilirken, teknik direktör Erik ten Hag'ın Yoro'nun uzun süre sahalardan uzak kalma ihtimaline karşın arayışlara başladığı kaydedildi.

Manchester United, 18 Temmuz 2024 tarihinde 18 yaşındaki Leny Yoro için Lille'e 62 milyon euro ödemişti.
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