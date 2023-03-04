Premier Lig 26. hafta maçında Manchester City, sahasında Newcastle ile karşılaştı.



Etihad Stadı'nda oynanan maçı Manchester City 2-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Philip Foden ve 67. dakikada Bernardo Silva kaydetti.



Bernardo Silva'nın golünde asisti yapan isim Erling Haaland oldu. Yıldız oyuncu bu sezon tüm kulvarlarda çıktğı 34 maçta 33 gol ve 6 asist yaptı.



KISA SÜRELİ TARTIŞMA



Erling Haaland ile Newcastlelı futbolcu Dan Burn arasında maçta kısa süreli bir tartışma yaşandı. Araya giren futbolcular olayın büyümesini engelledi.



Son beş maçta mağlup olmayan City, ligde üst üste 2. maçını kazandı. Newcastle ise üst üste 2. mağlubiyetini aldı.



Alınan bu sonucun ardından City puanını 48'e çıkardı. Newcastle ise 41 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Manchester City, Crystal Palace'a konuk olacak. Newcastle ise Wolverhampton'ı ağırlayacak.





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