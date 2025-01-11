Manchester City'de transfer için geri sayım!

Manchester City, Eintracht Frankfurt'tan Omar Marmoush ile anlaştı. İngiliz ekibi, Frankfurt ile görüşmelerine devam ediyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Manchester City'de transfer için geri sayım!
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11 Ocak 2025 15:06
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Eintracht Frankfurt'tan Omar Marmoush'u kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Romano'nun haberine göre, Manchester City, Mısırlı futbolcu ile kişisel şartlarda anlaşma sağladı.

Manchester City'nin bu gelişmenin ardından Eintracht Frankfurt ile görüşmelerine hız verdiği ve transferi gelecek hafta resmiyete dökmek istediği belirtildi.

Manchester City'nin daha 25 yaşındaki futbolcunun transferi için Eintracht Frankfurt'a 50 milyon euro önerdiği gündeme gelmişti.

Eintracht Frankfurt ile mevcut sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden Omar Marmoush'un güncel piyasa değeri 60 milyon euro olarak gösteriliyor.

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