Manchester City'de Phil Foden'ın gecesi

Premier Lig'in 23. haftasında Manchester City deplasmanda Brentford'u 3-1 mağlup etti. Phil Foden hat-trick yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Manchester City'de Phil Foden'ın gecesi
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06 Şubat 2024 00:56
İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında Thomas Frank'in ekibi Brentford ile Pep Guardiola'nın yönetimindeki Manchester City karşı karşıya geldi.

G-Tech Community Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Manchester City 3-1 kazanırken goller; 45+3, 53 ve 70. dakikalarda Phil Foden'dan geldi.

Ev sahibi Brentford'un tek golünü 21. dakiakda Neal Maupay kaydederken golün asisti kaleci Mark Flekken'den geldi. Flekken, bu sezon Premier Lig'de asist yapan ilk kaleci oldu.

Bu sonuçla birlikte Manchester City puanını 49'a yükseltirken, Brentford 22 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Manchester City evinde Everton'u konuk ederken, Brentford deplasmanda Wolverhampton ile karşılaşacak.

İşte Premier Lig'de zirve yarışının son durumu;

1- (51) Liverpool (23 maç)
2- (49) Man City (22 maç)
3- (49) Arsenal (23 maç)
4- (46) Aston Villa (23 maç)
5- (44) Tottenham (23 maç)

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