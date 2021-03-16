Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında İngiliz devi Manchester City ile Alman temsilcisi Borussia Mönchengladbach karşı karşıya geliyor.



Macaristan'daki Puskas Arena'da Manchester City'nin ev sahipliğinde oynanacak karşılaşma saat 23:00'te başlayacak. Rus hakem Sergey Karasev'in yöneteceği karşılaşma beIN Sport 2 kanalından canlı yayınlanacak.



Bilindiği gibi ilk karşılaşmayı Manchester City deplasmanda 2-0 kazanmıştı. Alman temsilcisinin turu geçebilmesi için her türlü skorlu 3 farklı galibiyet elde etmesi gerekiyor. Normal süre 2-0 Gladbach üstünlüğü ile sona ererse maç uzatmalara gidecek.



İki takımın eksikleri



Karşılaşma öncesinde iki takımın da cezalı ve sakat oyuncusu bulunmazken Alman temsilcisinde Thuram ve Kramer'in idman eksikleri nedeniyle kadroda yer almama ihtimalleri bulunuyor.



Öte yandan Mönchengladbach'ta Lainer ve Stindl kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecekler.



Muhtemel 11'ler



Manchester City

Ederson; Walker, Ruben Dias, Laporte, Zinchenko; Rodri, Gündoğan; Ferran Torres, De Bruyne, Sterling; Agüero



Borussia Mönchengladbach

Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini; Zakaria, Neuhaus; Hofmann, Stindl, Wolf; Plea



Dikkat çeken istatistikler



- Gladbach ile oynadığı beş Şampiyonlar Ligi maçını da kaybetmeyen Manchester City (4G 1B), galip geldiği dört karşılaşmada da en az ikişer gol attı.



- Gladbach, Manchester City'ye konuk olduğu son karşılaşmada Şampiyonlar Ligi'ndeki en farklı deplasman mağlubiyetini almıştı (2016/17'de 0-4).



- Şampiyonlar Ligi'nde Mart-Eylül 2018 arasında üst üste üç iç saha yenilgisi alan Manchester City, daha sonraki 11 karşılaşmanın 10'unu kazandı ve ortalama 3.5 gol attı (1B).



- Şampiyon Kulüper Kupası/Şampiyonlar Ligi tarihinde hiçbir İngiltere temscilsini deplasmanda mağlup edemeyen Gladbach (1B 3M), son iki ziyaretinde de Manchester City'ye konuk oldu ve bu iki karşılaşmayı toplam sekiz gol yiyerek kaybetti (2015/16'da 2-4 & 2016/17'de 0-4).



- Pep Guardiola, Manchester City'nin başında çıktığı ilk Şampiyonlar Ligi maçında Gladbach'a rakip olmuş ve sahadan 4-0 galip ayrılmıştı (2016/17). İspanyol menajerin göreve geldiği 2016/17'den bu yana Kupa 1'de en fazla galibiyet alan (16) ve gol atan (59) İngiliz takımı da Manchester City.



- Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son üç maçı kaybeden ve son iki karşılaşmada gol atamayan Gladbach, daha önceki iki karşılaşmada Shakhtar'ı toplam 10 gol atarak mağlup etmişti (6-0 & 4-0).



- Şampiyonlar Ligi'nin 2016/17 sezonundan bu yana iç sahada en fazla gol atan Manchester City oyuncusu olan Raheem Sterling (13), aynı zamanda bu süreçte en yüksek sayıyı yakalayan İngiliz futbolcu konumunda.



- Bu sezon kendi kalesine atılan goller hariç Gladbach'ın deplasmanda kaydettiği yedi Şampiyonlar Ligi golünün beşinde Alassane Plea'nın payı var (3 gol & 2 asist).



- Pep Guardiola yönetiminde çıktığı 28 Şampiyonlar Ligi maçında 19 gol atan Sergio Agüero, İspanyol çalıştırıcının altında 20 gole ulaşan üçüncü isim olmak istiyor (Lionel Messi; 43 & Thomas Müller; 20).



- Gladbach forması giyen Lars Stindl'ın Avrupa kupalarında attığı gollerin üçte ikisi dış saha karşılaşmalarında geldi (%67; 10/15).



