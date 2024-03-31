Manchester City - Arsenal düellosunda gol yok

Premier Lig'in 29. hafta şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçta Manchester City ile Arsenal karşı karşıya geldi.



Manchester City'nin ev sahipliğinde Etihad'da oynanan karşılaşma 0-0 eşitlikle sonuçlandı.



Bu sonuçla birlikte Arsenal, puanını 65'e, Manchester City ise 64'e yükselterek lider Liverpool'u takibini sürdürdü.



Ligin bir sonraki maçında Manchester City, evinde Aston Villa'yı ağırlayacak. Arsenal ise evinde Luton Town'u konuk edecek.



