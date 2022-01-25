Manchester City, 18,5 milyon euro'ya transferi bitirdi

İngiltere Premier Lig devi Manchester City'de transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor.



İngiliz basınının haberine göre; Manchester City, golcü oyuncu Julian Alvarez'in transferi için kulübü River Plate ile anlaşmaya vardı.



Haberde İngiliz ekibinin Arjantinli futbolcu için River Plate'e bonuslar dahil 18,5 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği ifade edildi.



Manchester City ile 5 yıllık sözleşme imzalayan Alvarez, Temmuz ayına kadar kiralık olarak River Plate'te oynamaya devam edecek.



Kariyerinde 96 resmi maçta görev alan 21 yaşındaki futbolcu, 36 gol - 25 asistlik bir performans sergiledi.





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