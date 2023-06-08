Denver Nuggets koçu Michael Malone, Nikola Jokic ve Jamal Murray'in ikili olarak en iyi performanslarını NBA Finalleri'nin Miami Heat'e karşı oynanan dün geceki 3. maçında sergilediklerini söyledi.



Nuggets, serinin 2. maçında yakın skorlu bir mağlubiyetle bocaladıktan sonra dün geceki 3. maçta güçlü bir galibiyet elde ederek seriyi 2-1'e getirdi ve Jokic ile Murray, bu galibiyetin ana mimarları olarak geceye damgalarını vurdular.



Jokic 32 sayı, 21 ribaund ve 10 asistle oynarken, Murray geceyi 34 sayı, 10 ribaund ve 10 asistle kapattı ve ikili, NBA Finalleri'nde 30 sayılık triple-double yapan ilk takım arkadaşları oldular.



Malone, ikilinin bu performansının şimdiye kadarki en iyisi olduğunu şu sözlerle dile getirdi:



"Sekiz yıldır Nikola'ya, yedi yıldır ise Jamal'a koçluk yapıyorum. Beraber oldukça güzel anlar yaşasak da, NBA Finallerinde şimdiye dek böyle bir anımız olmamıştı ve bu adamlar bu gece yaptıklarıyla tarih yazdılar. Bunu başarabilen başka kimse olmadı. Birlikte geçirdikleri yedi yılda beraber gösterdikleri açık ara en büyük performanstı."



Murray ve Jokic, geceyi toplam 66 sayı, 25 ribaund ve 12 asistle kapatan Miami'nin ilk beşine karşı tek başlarına 66 sayı, 31 ribaund ve 20 asist üreterek muazzam bir oyun sergilemiş oldular.





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