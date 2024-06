Malatya'da toprak sahadaki futbol aşkı 31 yıldır dinmedi

Malatya'da bir grup futbol sevdalısının toprak sahada başlattığı gelenek 31 yıldır devam ediyor.



Doktordan mühendise, öğretmenden seyyar satıcıya kadar farklı meslek gruplarından futbolseverler 1993 yılından bu yana haftanın 3 günü bir araya geliyor.



Yalnızca toprak sahada oynama koşulunun olduğu müsabakalarda arkadaşlar futbol oynayarak hem keyifli vakit geçiriyor hem de yıllardan bu yana süren dostluklarını pekiştiriyor.



Futbol takımın kurucularından olan Erkan Şimşek, AA muhabirine, 1993'de öğretmen ve şeker fabrikasında çalışan arkadaşlarıyla birlikte amatör bir takım kurduklarını ve toprak sahada maç yapmaya başladıklarını anlattı.



Haftanın 3 günü bir araya geldiklerini, her geçen yıl farklı kesimlerden insanların da bu karşılaşmalara katıldığını dile getiren Şimşek, şöyle konuştu:



"Bu takım, öğretmen ve şeker fabrikasında çalışan arkadaşlarla birlikte 1993-1994 yılında bir topluluk şeklinde başladı. Her yıl geçtikçe farklı kesimlerden burayı görüp merak edip gelen arkadaşlarla birlikte çoğaldık. Tayini çıkıp gidenler oldu, vefat eden arkadaşlarımız oldu. 1993-1994'ten bu yana 6-7 kişi hariç kalanların hepsi değişti. Maç günlerini iple çekiyoruz. Maçlar çok gergin geçiyor. Günün bütün stresini burada atıyoruz. Maçtan sonra oturup hep birlikte çay içeriz, güler, eğleniriz çok da güzel geçer maçlarımız. En güzel taraflarından biri muhabbettir. Genelde her yaş kesiminden sporcularımız var. Okul müdürlüğü yapıyorum mesleğim beden eğitimi öğretmenliği, gün içerisinde 3 spor müsabakasından çıkıp buraya spora geldiğimi biliyorum."



70 yaşından 12 yaşına kadar oyuncu var



Futbol takımının, farklı meslek grubunda çalışan arkadaşlardan oluştuğunu aktaran Şimşek, 70-75 yaş aralığında sporcuların da olduğunu ve takımını kuran ekibin çocuklarıyla birlikte futbol oynamaya geldiğini anlattı.



Futbol takımında 30 yıldır top oynadığını dile getiren Abdullah Ergün, salı, perşembe ve cumartesi günleri maç yaptıklarını, takımda 75 yaşından 12 yaşına kadar oyuncunun bulunduğunu ve maçlardan kaybedenin değil kazanın futbol olduğunu belirtti.



Tıp Fakültesi 1. Sınıf öğrencisi Muhsin Kanatlı, babasının takımın kurucularından olduğunu ve 3 yıldır kendisinin de babasıyla birlikte futbol oynadığını anlatarak şunları söyledi:



"Bu ortama babam sayesinde geçiş yaptım. Yaklaşık 3 senedir babam ile birlikteyim. Burada büyükler ve küçüklerle birlikte futbol oynuyoruz. Bu yaşıtlarımla oynamaktan daha farklı bir durum. Burada herkesin hareketine ayak uydurmak biraz daha zor, yaş farkı artıyor. Bir noktada onların tecrübelerinden de faydalandım. Çünkü futbolda tecrübe daha önemli. Bu noktada bana çok yardımcı oldu. Ayrıca burada büyüklerle birlikte oynamak bir kültür etkileşimine de sebebiyet veriyor. Burada onlardan bir şeyler öğreniyorum."



Kanatlı, futbolu okul ile birlikte yürütmenin zor olduğunu ancak haftanın üç günü top oynamanın stres atmasını sağladığını dile getirdi.





