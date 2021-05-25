Maignan Milan'a, Uğurcan ve Ersin için Lille ihitmali!

Fransa şampiyonu Lille'in file bekçisi Mike Maignan Milan için sağlık kontrolünden geçerken Türk kaleciler Uğurcan Çakır ve Ersin Destanoğlu ile ilgili de sürpriz gelişmelerin yaşanma ihtimali beliriyor...İspanyol basını Maignan'ın sağlık kontrolleri için Milano'ya hareket ettiğini açıklarken Lille'in bu transfer için Milan'dan 15 milyon euro civarında bonservis bedeli alacağını yazdı. Fransa Milli Takımı'na da seçilen Maignan'ın sözleşmesinin ise 2026'ya kadar olacağı ve yıllık 3 milyon euro alacağı tahmin ediliyor.Sözleşmesi sona eren Milan'ın İtalyan Milli kalecisi Gianluigi Donnarumma ile ise yolların ayrılması bekleniyor. Her sözleşme yenileme döneminde astronomik ücretler isteyen ve yönetim ile arası sürekli açık olan Donnarumma'ya kulübün bu kez izin verdiği belirtiliyor.Milan'ın Donnarumma'nın yerini Maignan ile doldurarak daha karlı bir anlaşma yaptığı belirtiliyor.Trabzonspor ve Milli Takım'daki başarısıyla adından söz ettiren ve yaz döneminde Avrupa'ya transfer yapması beklenen Uğurcan Çakır ile Beşiktaş'la şampiyonluk yaşayan Ersin Destanoğlu konusunda da hareketlilik olabileceği düşünülüyor.Lille'in Maignan'ın yokluğunu yine genç bir kaleci ile doldurma ihtimali yükselirken Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak kadroya bu sezon ciddi takviyelerin yapılması bekleniyor.