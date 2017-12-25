Maicon'un Göztepe'ye golü dünyayı salladı

Brezilyalı stoper Maicon, takımının 3. Golünü frikikten atarken, büyük beğeni topladı. Sarı-kırmızılı takımda ilk kez frikikten ağları bulan tecrübeli yıldız, dış basınında da büyük yankı uyandırdı.İlk olarak Maicon'a ülkesi Brezilya'da övgülerde bulunuldu. Globo Esporte sitesi manşetine taşıdığı habere, "Maicon, Galatasaray'ı harika frikiğiyle zafere taşıdı" başlığını attı. Detayda ise, "Eski Sao Paolo'lu yıldız, Beto'nun koruduğu kaleye frikikten golünü gönderdi" denildi.O Diario sitesi de Maicon'un golünü özel olarak öne çıkarırken, "Eski Sao Paololu, frikikten attı ve Galatasaray'ı zafere taşıdı" yorumu yapıldı.Portekiz'in Mais Futebol sitesi de Maicon ile Beto arasındaki mücadeleye vurgu yapılarak, "Eski Porto'lu Maicon, Galatasaray'ı zafere taşıdı" denilirken, "Beto, Maicon'un bu harika golünden kaçamadı" yorumu eklendi.Fransız L'Equipe gazetesi de gole özel yer ayırarak, "Maicon'un harika frikiği" başlığını kullandı. BeIN Sports France ise "Galatasaray'da Maicon muhteşem frikiği" başlığıyla özel yayın yapıldı.