Mahmut Tekdemir, 500. maçına çıktı!

Başakşehir forması giyen Mahmut Tekdemir, kariyerinde önemli bir kilometre taşını geride bıraktı.
36 yaşındaki futbolcu, Antalyaspor karşılaşmasıyla birlikte İstanbul ekibindeki 500. maçına çıktı.
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, karşılaşmanın ardından Mahmut Tekdemir'e forma ve plaket hediye etti.
2020 yılında Başakşehir ile Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Mahmut Tekdemir, İstanbul ekibinedeki 500 maçta 18 gol attı ve 15 asist yaptı.
36 yaşındaki futbolcu, Antalyaspor karşılaşmasıyla birlikte İstanbul ekibindeki 500. maçına çıktı.
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, karşılaşmanın ardından Mahmut Tekdemir'e forma ve plaket hediye etti.
2020 yılında Başakşehir ile Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Mahmut Tekdemir, İstanbul ekibinedeki 500 maçta 18 gol attı ve 15 asist yaptı.
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