Maç sonu gerginlik: Uğurcan - Mendy

4-3 biten Galatasaray - Trabzonspor maçı sonrası Uğurcan Çakır ile Batista Mendy arasında maç sonu gerginlik yaşandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Maç sonu gerginlik: Uğurcan - Mendy
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16 Aralık 2024 23:08
Son güncelleme 16 Aralık 2024 23:56
Uğurcan Çakır ile Batista Mendy arasında maç sonu gerginlik yaşandı. İkiliyi takım arkadaşları ayırdı.

Uğurcan'ın 90+8'de Galatasaray'ın attığı golde Batista Mendy'nin hava topuna çıkmamasına sinirlendiği öğrenildi.

İkiliyi araya giren takım arkadaşları ayırdı. Uğurcan sakinleşip soyunma odasının yolunu tutarken Mendy bir süre daha sahada arkadaşları tarafından sakinleştirildi.

Uğurcan Çakır ve Batista Mendy, daha sonra barıştı.



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