Lyon'un Szymanski planı!

Fenerbahçe'de Sebastian Szymanski'nin transferinde gelişmeler yaşanabilir.
Fransız medyasına yansıyan haberlere göre; Ligue 1 ekibi, Polonyalı oyuncu için ilk görüşmesini kasım ayında gerçekleştirecek.
Polonyalı yıldızın Lyon'a gitmek istediği kaydedildi.
Sezon başında Sebastian Szymanski için teklif yapan Lyon, o dönem teknik direktör Jose Mourinho'nun engeline takılmıştı.
PERFORMANSI
Bu sezon sarı-lacivertliler ile 14 maça çıkan Szymanski, 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
